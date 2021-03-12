На соревнованиях разыграют кубок ректора ЗабГУ
В Забайкальском крае с 27 по 28 марта пройдёт первый этап чемпионата региона по автомобильному кроссу. В соревнованиях примут участие группы «Д2-классика», «Супер-1600», «Суперавто», «Т1-2500» и «Т4-3». Турнир станет этапом отборочной серии кубка России.
Соревнования пройдут на трассе, расположенной на 22 км автодороги Чита - Арахлей. 27 марта в 14:00 начнутся отборочные заезды. 28 марта в 12:00 состоится открытие турнира, а в 12:30 стартуют финальные заезды.
Награждение победителей проведут с 17:30. Кроме личных зачётов, в командном зачёте разыграют кубок ректора Забайкальского госуниверситета. Заявки на участие принимаются до 17 марта, сообщает федерация автоспорта края.
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В Забайкалье проведут чемпионат по автокроссу
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