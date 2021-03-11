Модель из Бурятии снялась в ролике Vogue

Арьяна Киплюкс рекламирует парфюм
Модель из Бурятии Арьяна Киплюкс в феврале снялась в ролике журнала о моде Vogue Hong Kong. Девушка вместе с актёром из Гонконга представили на видео новую парфюмерную воду. В описании к ролику сообщается, что Арьяна - монголо-российская модель.
Также для героев ролика была сделана фотосессия.
Как сообщал «Байкал-Daily», Арьяна Киплюкс стала моделью именитого агентства Гонконга «Model Genesis» осенью 2019 года. С тех пор она довольно успешно работает: участвует в различных фотосессиях, и в конце 2019 года реклама с моделью из Бурятии появилась на улицах Гонконга
. Тогда Арьяна снялась в рекламе известного американского бренда Nature Valley.
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Арьяна Киплюкс рекламирует парфюм
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