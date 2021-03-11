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В Иркутске определились с застройкой бывшего городка ИВВАИУ

В Иркутске определились с застройкой бывшего городка ИВВАИУ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
На территории запланированы площадки для строительства школы и четырёх детсадов

В Иркутске подписано постановление «Об утверждении проекта межевания территории планировочного элемента О-04-03». Документ содержит основные сведения о перспективах развития территории бывшего городка Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). В частности, наряду с жилой застройкой общей площадью около 350 тыс. кв. м предусмотрены строительство нескольких социальных объектов, автодорожной сети, а также общественно-деловая застройка.

Так, в центральной части территории запланировано строительство четырёх детских садов общей вместимостью 830 мест, общеобразовательной школы не менее 1500 мест, поликлиники на 450 посещений, спортивного сооружения. Также предусмотрена реконструкция бывшего детсада, в котором разместят ресурсный центр для проведения досуга жителей городка.

- В ближайшие два года планируется начать строительство двух детсадов на 110 и 220 мест. Такой срок связан с этапами жилой застройки, первый из которых рассчитан на 2022-2023 годы. К этому же периоду планируется выполнить обустройство внутриквартального проезда от КПП №2, который будет проложен за домом №199 на улице Советской. Такие мероприятия обеспечат комфортное проживание жителей и новосёлов, – пояснила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Олеся Куцакова.

Напомним, подписанию проекта межевания предшествовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории Октябрьского округа в границах улиц Пискунова, Ядринцева, 1-я Советская, Ширямова, аэропорта Иркутска, а также территории городка бывшего ИВВАИУ. В течение месяца от горожан принимались предложения, также прошло три встречи с жителями. В результате в итоговый документ вошло большинство предложений. Проект планировки является обязательным условием реализации генерального плана. В новом документе определены земельные участки с формулировкой их развития, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск строительство
 
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