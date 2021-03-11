Глава Бурятии обозначил основные направления сотрудничества с РЖД

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Новый начальник ВСЖД был представлен накануне, 10 марта



10 марта руководитель РЖД Олег Белозеров представил нового начальника ВСЖД. Представление руководства проводилось с участием глав регионов восточного полигона, так как компания уделяет особое внимание сотрудничеству с региональными властями в решении задач не только по развитию железной дороги, но и экономических, социальных и экологических проблем. Об этом сообщают в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии поблагодарил руководство РЖД за поддержку и совместную реализацию важных проектов:



- Хочу поблагодарить компанию за ту работу, которую вели вместе, и, безусловно, продолжим также дальше работать, поскольку реализация проекта развития восточного полигона во многом связана с Бурятией. Много проектов реализовано компанией на территории республики. Вводится вокзальный комплекс небольших станций, закончена реконструкция вокзала Улан-Удэ. Мы получили новый, красивый, современный вокзал, это очень важный проект для нас. Также в рамках соглашения по развитию восточного полигона вместе с вами реализуем экологические мероприятия по защите Байкала, по правильной организации работ с минимальным экологическим ущербом. В ближайшее время предстоит реализация проекта по ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ, что тоже очень важно для нас. Продолжается работа над проектом реконструкции станции Наушки, и повышение объема перевозок, сообщения с Монголией и Китаем через Наушки. Это и строительство детского сада в Наушках совместно с РЖД. Хочу отметить, что для республики «Российские железные дороги» - это крупнейший налогоплательщик и работодатель. Это стратегическая отрасль для нас. Будем также работать дружно, сообща, в одном направлении.



Глава Бурятии обратил особое внимание на задачи, реализуемые совместно с РЖД по охране окружающей среды. Пожелав продуктивной работы Вадиму Владимирову в должности начальника ВСЖД, глава республики обозначил самые волнующие вопросы.



- РЖД совместно с руководством республики разработаны мероприятия по охране окружающей среды при реализации проекта развития БАМа и Транссиба. В плане развития 48 пунктов, в которых подробно прописаны действия всех сторон: это и контроль за земельными участками, где будет вестись деятельность по модернизации железной дороги, это и контроль за вырубкой и дальнейшим восстановлением зеленых насаждений. Не допускаются сплошные вырубки на Байкале, зелёные насаждения будут убирать только в зоне отвода железной дороги, - отметил он.



«РЖД содействует безопасной ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ. Проектирование и реализация проекта по ликвидации фенольного озера идёт по всем стандартам с учётом оценки действующих независимых экспертов государственной экологической экспертизы. Для нас это важно, поэтому мы благодарим за содействие и продолжаем работать в этом направлении», - заключил Алексей Цыденов.

