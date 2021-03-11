Евгений Рульков скончался на 72-м году жизни
В возрасте 71 года ушёл из жизни экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области, бывший депутат Государственной Думы, бывший руководитель ЗАО «Иркутсксвинопром».Евгений Рульков.
Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование его родным и близким.
– Благодаря трудолюбию и целеустремленности Евгений Адамович прошёл путь от студента Иркутского сельскохозяйственного института до депутата Государственной Думы РФ. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Адамовича. Память об этом неординарном, уважаемом земляками человеке останется в сердцах всех, кто знал его, – отметил глава Иркутска Руслан Болотов.
Евгений Рульков родился 9 марта 1950 года в деревне Ермаки Руднянского района Смоленской области.
В 1972 году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. Работал в аграрном комплексе.
С 1992 по 2004 год – генеральный директор ЗАО «Иркутсксвинопром».
Дважды (в 2004 и в 2008 годах) избирался депутатом Законодательного собрания Иркутской области. В 2011 году был избран Депутатом Государственной Думы VI созыва.
Скончался экс-гендиректор «Иркутсксвинопром»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Евгений Рульков скончался на 72-м году жизни
Панихида по Александру Попову состоится в его родном вузе
Волонтёрам нужны записи с видеорегистраторов
В соцсетях появился хештег #ЯМЫКРАСИКОВ
Улан-удэнцы шутят по поводу палатки посреди улицы
Победитель конкурса «Полицейский года» определён, но пока не назван
Сейчас предстоит выяснить, что же произошло с краснокнижной птицей
Сегодня пройдут схватки в трёх весовых категориях
Мужчина, вернувшийся из-за границы, забыл про обязательное условие
Ведущая федерального телеканала Анна Демьяна осталась в восторге от путешествия на Байкал
Возбуждены административные дела
За сутки вылечились от коронавируса в три раза больше людей, чем заболело
Вскоре лёд на реках растает
ЕГЭ проходил в сокращённом режиме
Телеведущая Яна Чурикова призналась, что Байкал переворачивает мир с ног на голову