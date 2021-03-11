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Скончался экс-гендиректор «Иркутсксвинопром»

Скончался экс-гендиректор «Иркутсксвинопром»
Общество,  Фото:сайт Заксобрания Иркутской области
Евгений Рульков скончался на 72-м году жизни

В возрасте 71 года ушёл из жизни экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области, бывший депутат Государственной Думы, бывший руководитель ЗАО «Иркутсксвинопром».Евгений Рульков.

Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование его родным и близким.

– Благодаря трудолюбию и целеустремленности Евгений Адамович прошёл путь от студента Иркутского сельскохозяйственного института до депутата Государственной Думы РФ. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Адамовича. Память об этом неординарном, уважаемом земляками человеке останется в сердцах всех, кто знал его, – отметил глава Иркутска Руслан Болотов.

Евгений Рульков родился 9 марта 1950 года в деревне Ермаки Руднянского района Смоленской области.

В 1972 году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. Работал в аграрном комплексе.

С 1992 по 2004 год – генеральный директор ЗАО «Иркутсксвинопром».

Дважды (в 2004 и в 2008 годах) избирался депутатом Законодательного собрания Иркутской области. В 2011 году был избран Депутатом Государственной Думы VI созыва.


смерть некролог
 
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