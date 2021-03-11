Скончался экс-гендиректор «Иркутсксвинопром»

Общество, Фото: сайт Заксобрания Иркутской области

Евгений Рульков скончался на 72-м году жизни



В возрасте 71 года ушёл из жизни экс-депутат Законодательного собрания Иркутской области, бывший депутат Государственной Думы, бывший руководитель ЗАО «Иркутсксвинопром».Евгений Рульков.



Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование его родным и близким.



– Благодаря трудолюбию и целеустремленности Евгений Адамович прошёл путь от студента Иркутского сельскохозяйственного института до депутата Государственной Думы РФ. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Евгения Адамовича. Память об этом неординарном, уважаемом земляками человеке останется в сердцах всех, кто знал его, – отметил глава Иркутска Руслан Болотов.



Евгений Рульков родился 9 марта 1950 года в деревне Ермаки Руднянского района Смоленской области.



В 1972 году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт. Работал в аграрном комплексе.



С 1992 по 2004 год – генеральный директор ЗАО «Иркутсксвинопром».



Дважды (в 2004 и в 2008 годах) избирался депутатом Законодательного собрания Иркутской области. В 2011 году был избран Депутатом Государственной Думы VI созыва.





