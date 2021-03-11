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Стала известна дата прощания с экс-ректором БГСХА

Стала известна дата прощания с экс-ректором БГСХА
Общество,  Фото:pixabay.com
Панихида по Александру Попову состоится в его родном вузе

Стала известна дата прощания с экс-ректором БГСХА Александром Поповым. Гражданская панихида состоится 12 марта с 10 до 12 часов в актовом зале БГСХА.

Глава Бурятии Алексей Цыденов и правительство республики выразили соболезнования родным и близким Александра Петровича.

Как сообщал «Байкал-Daily», доктор ветеринарных наук, профессор, бывший ректор БГСХА, депутат Народного Хурала нескольких созывов Александр Попов скончался 10 марта на 71-м году жизни. Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию он возглавлял с 1997 по 2013 годы.

Справка:

Александр Попов родился в 1950 году в селе Брянск Кабанского района в семье героя Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Петра Андрияновича Попова. В 1968 году поступил в Бурятский сельскохозяйственный институт на ветеринарный факультет. После окончания вуза по направлению работал на Камчатке в совхозе «Комсомольский».

Вернувшись в 1976 году на родину, стал работать в Бурятском сельскохозяйственном институте, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, а в 1996 году - докторскую, ему было присвоено звание профессора. В 1997 году приказом министерства сельского хозяйства РФ Попов был назначен ректором Бурятской сельскохозяйственной академии.

Четырежды избирался депутатом Народного Хурала. В 2013 году возглавил комитет по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку республиканского парламента. По этой причине покинул пост ректора БГСХА.

Александр Попов был удостоен званий «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», был награждён орденом Дружбы, медалью Агвана Доржиева, медалью «За отвагу на пожаре», почётными грамотами министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Народного Хурала и правительства Бурятии.

За вклад в развитие республиканского законодательства и парламентаризма, становление гражданского общества, обеспечение прав и свобод гражданина и человека, укрепление законности, демократии и конституционного строя Бурятии был награжден почётной грамотой Государственной Думы.


БГСХА похороны
 
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