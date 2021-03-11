16 марта начнётся приём заявок на конкурс проектов, посвящённый 30-летию визита
В Бурятии с 16 марта по 16 апреля состоится конкурс на лучший эскизный проект для создания на территории села Гусиное озеро (ул. Железнодорожная) памятного арт-объекта, посвящённого 30-летию со дня посещения Далай-ламой XIV Тамчинского дацана. Планируемый арт-объект должен стать новым местом туристического притяжения.
- В июле 1991 года Его Святейшество Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо посетил восстановленный Тамчинский дацан в Бурятии. В присутствии многих тысяч людей он совершил торжественный молебен. Это были незабываемые дни для всех верующих, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
К участию в конкурсе приглашаются организации, индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, мастера народных художественных промыслов, специалисты ремесленных профессий, дизайнеры, художники, студенты и творческие коллективы.
Итоги конкурса будут озвучены 30 апреля. Победитель конкурса награждается денежной премией в размере 20000 рублей и дипломом победителя.
Возрастное ограничение 16+
В Бурятии создадут арт-объект, посвящённый визиту Далай-ламы
Общество, Фото:
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