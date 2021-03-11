В Улан-Удэ водителей просят помочь с поисками пропавшей бабушки





Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Бурятии обратились за помощью к улан-удэнским автомобилистам. Продолжается розыск 82-летней бабушки, в поисках могут помочь записи с видеорегистраторов.- Нам нужны записи с ваших видеорегистраторов. Если 9 марта в период с 18:00 до 19:30 вы проезжали в районе ТЦ «Верхнеудинский» и у вас есть видеорегистратор, передайте нам ваши записи. Мы готовы самостоятельно отсмотреть их и будем благодарны вам, если вы также это сделаете самостоятельно, - обратились представители отряда «Лиза Алерт».Водителей просят посмотреть записи в поисках пропавшей пожилой женщины, подходящей под описание Карбаиновой (Жировой) Анастасии Николаевны.