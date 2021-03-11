На «Арбате» в Улан-Удэ разбили туристическую палатку

Улан-удэнцы шутят по поводу палатки посреди улицы



В Улан-Удэ прямо в центре города разбили палатку. Фотографию с местного «Арбата» опубликовали в паблик «Аноним 03».



- Кто-нибудь объясните, что за прикол? – написал автор фото.



В комментариях люди начали шутить, что кто-то продаёт «однушку» в центре города или «когда заплатил агентству и они наконец-то нашли для тебя студию в центре города за 3 тысячи».



Однако, вероятнее всего, палатку поставили рабочие из-за открытого люка.



«Чтобы в люк никто не упал», «При мне раскрывали палатку, работы проводят - сантехнические скорее всего», - написали пользователи.

