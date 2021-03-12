В Улан-Удэ воздух прогреется до +6 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 марта по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер ночью восточный, днём западный 5-10, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -9, -14, местами -19,-24, по югу -1,-6, днём +1,+6, местами +7,+12, по северу и Прибайкалью местами -2,-7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью -10,-12, днём +4,+6.
В Бурятии местами до +12
Общество, Фото:
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