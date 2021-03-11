Иркутский шашист завоевал второе место на первенстве России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

В командном зачёте сборная области заняла второе место в блице и третье место в рапиде



Иркутский спортсмен Денис Филатов завоевал серебряную медаль на первенстве России по русским шашкам, которое со 2 по 11 марта проводилось в Ярославле. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 24 регионов России.



Шашисты соревновались в трёх возрастных категориях: до 27, до 20 и 17 лет. Денис Филатов стал серебряным призёром в классической программе среди юниоров до 20 лет. По ходу турнира иркутянин одержал три победы и пять микроматчей завершил вничью.



- Серебряная медаль Дениса Филатова стала первой для шашистов Иркутской области на первенствах России с 2004 года. В командном зачёте среди юношей и девушек до 17 лет сборная команда Иркутской области заняла второе место в молниеносной программе и третье место в быстрой игре, - отметил тренер спортсмена Дмитрий Никифоров.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, мастер спорта России Денис Филатов занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Юный динамовец».

