Они расположены в четырёх местах
В Улан-Удэ рассказали об организации парковочных мест вблизи физкультурно-спортивного комплекса на период проведения чемпионата России по вольной борьбе, сообщает управление по информационной политике города.
Парковочные места на периода проведения чемпионата размещены:
1. От перекрёстка проспекта 50-летия Октября и улицы Октябрьская до перекрёстка улиц Октябрьская и Лимонова – 126 парковочных мест в одном направлении и 130 в другом;
2. 40 парковочных мест администрации Железнодорожного района;
3. 85 парковочных мест парка имени Орешкова;
4. От перекрёстка улиц Маяковского и Ломоносова до перекрёстка улиц Маяковского и Лермонтова - 72 парковочных места.
Напомним, что сегодня, 11 марта, в ФСК проходит первый день соревнований.
В Улан-Удэ организованы 453 парковочных места вблизи ФСК
Общество, Фото:
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