В Улан-Удэ организованы 453 парковочных места вблизи ФСК

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Они расположены в четырёх местах



В Улан-Удэ рассказали об организации парковочных мест вблизи физкультурно-спортивного комплекса на период проведения чемпионата России по вольной борьбе, сообщает управление по информационной политике города.



Парковочные места на периода проведения чемпионата размещены:

1. От перекрёстка проспекта 50-летия Октября и улицы Октябрьская до перекрёстка улиц Октябрьская и Лимонова – 126 парковочных мест в одном направлении и 130 в другом;

2. 40 парковочных мест администрации Железнодорожного района;

3. 85 парковочных мест парка имени Орешкова;

4. От перекрёстка улиц Маяковского и Ломоносова до перекрёстка улиц Маяковского и Лермонтова - 72 парковочных места.



Напомним, что сегодня, 11 марта, в ФСК проходит первый день соревнований.

