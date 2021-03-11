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В Улан-Удэ организованы 453 парковочных места вблизи ФСК

В Улан-Удэ организованы 453 парковочных места вблизи ФСК
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Они расположены в четырёх местах

В Улан-Удэ рассказали об организации парковочных мест вблизи физкультурно-спортивного комплекса на период проведения чемпионата России по вольной борьбе, сообщает управление по информационной политике города.

Парковочные места на периода проведения чемпионата размещены:
1. От перекрёстка проспекта 50-летия Октября и улицы Октябрьская до перекрёстка улиц Октябрьская и Лимонова – 126 парковочных мест в одном направлении и 130 в другом;
2. 40 парковочных мест администрации Железнодорожного района;
3. 85 парковочных мест парка имени Орешкова;
4. От перекрёстка улиц Маяковского и Ломоносова до перекрёстка улиц Маяковского и Лермонтова - 72 парковочных места.

Напомним, что сегодня, 11 марта, в ФСК проходит первый день соревнований.
Улан-Удэ парковка чемпионат России ФСК
 
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