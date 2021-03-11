Иркутская зоогалерея нашла людей, доставивших раненого беркута

Сейчас предстоит выяснить, что же произошло с краснокнижной птицей
Иркутская зоогалерея нашла свидетелей, которые помогли доставить в зоопарк раненого беркута. Об этом сообщили сотрудники зоопарка сегодня утром.
- Сегодня рано утром позвонила девушка, муж которой помогал доставить беркута в город. Обнаружил и спас птицу его друг, с которым они в ближайшее время обещали связаться. Так что потихоньку вся цепочка событий будет восстановлена и Росприроднадзор получит необходимую справку, а мы информацию о том, где раньше жила птица и что с ней (с ним, скорее всего) могло произойти, - сообщили в зоогалерее.
Птицу доставили в зоопарк вечером 6 марта. Беркута оставили завёрнутого в куртку, в коробке у ворот зоосада. Однако данные спасителей не записали, что крайне необходимо при передержке краснокнижных животных. Для поиска людей, привёзших птицу, накануне бросили клич в соцсетях.
У беркута сломано крыло, сейчас он получает лечение.
- Сейчас этот красавец немного пришёл в себя, стал живо интересоваться происходящим вокруг и... протестовать против лечения. Он очень ловко снимает все повязки и не желает фиксировать крыло. Будем думать, как и перья сохранить (у крупных птиц они меняются редко), и крылу обеспечить покой для нормального заживления, - рассказали в зоопарке.
Как оказалось, содержание (питание) такого крупного орла обходится даже дешевле, чем небольшой совы, например, неясыти. Все ночные хищники - сычи, сплюшки, филины, нечсыти - по пищеварению очень зависимы от грызунов и их рацион процентов на 70 должен состоять из мышей и крыс, иногда цыплят. «А это очень дорого...» - отметили в зоогалерее.
- Крупные же хищники, такие как беркут, охотятся в природе на гораздо более заметную добычу и из пойманной тушки часто выедают только само мясо (мышцы), оставляя шкуру, кости и внутренности более мелким соседям. Так что если в рационе не будет ежедневного присутствия грызунов, то кишечник никак не пострадает. Но зато они едят много, особенно наш пациент, который наголодался и отощал, пока не мог сам охотиться, - пояснили в зоопарке.
О состоянии здоровья спасённого здесь пообещали сообщать далее.
Иркутская зоогалерея нашла людей, доставивших раненого беркута
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас предстоит выяснить, что же произошло с краснокнижной птицей
Сегодня пройдут схватки в трёх весовых категориях
Мужчина, вернувшийся из-за границы, забыл про обязательное условие
Ведущая федерального телеканала Анна Демьяна осталась в восторге от путешествия на Байкал
Возбуждены административные дела
За сутки вылечились от коронавируса в три раза больше людей, чем заболело
Вскоре лёд на реках растает
ЕГЭ проходил в сокращённом режиме
Телеведущая Яна Чурикова призналась, что Байкал переворачивает мир с ног на голову
Строители лабиринта собирают деньги методом краудфандинга
Необычной акцией воспользовалось большое число пассажиров
На каждую собаку будут заводить индивидуальный ветеринарный паспорт
Мужчина не желал сниматься с учёта из дома родителей бывшей жены
Концерт состоится в субботу
После чемпионата мира бурятская лыжница готовится к заключительному этапу Кубка мира