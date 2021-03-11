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Иркутская зоогалерея нашла людей, доставивших раненого беркута

Иркутская зоогалерея нашла людей, доставивших раненого беркута
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Сейчас предстоит выяснить, что же произошло с краснокнижной птицей

Иркутская зоогалерея нашла свидетелей, которые помогли доставить в зоопарк раненого беркута. Об этом сообщили сотрудники зоопарка сегодня утром.

- Сегодня рано утром позвонила девушка, муж которой помогал доставить беркута в город. Обнаружил и спас птицу его друг, с которым они в ближайшее время обещали связаться. Так что потихоньку вся цепочка событий будет восстановлена и Росприроднадзор получит необходимую справку, а мы информацию о том, где раньше жила птица и что с ней (с ним, скорее всего) могло произойти, - сообщили в зоогалерее.

Птицу доставили в зоопарк вечером 6 марта. Беркута оставили завёрнутого в куртку, в коробке у ворот зоосада. Однако данные спасителей не записали, что крайне необходимо при передержке краснокнижных животных. Для поиска людей, привёзших птицу, накануне бросили клич в соцсетях.

У беркута сломано крыло, сейчас он получает лечение.

- Сейчас этот красавец немного пришёл в себя, стал живо интересоваться происходящим вокруг и... протестовать против лечения. Он очень ловко снимает все повязки и не желает фиксировать крыло. Будем думать, как и перья сохранить (у крупных птиц они меняются редко), и крылу обеспечить покой для нормального заживления, - рассказали в зоопарке.

Как оказалось, содержание (питание) такого крупного орла обходится даже дешевле, чем небольшой совы, например, неясыти. Все ночные хищники - сычи, сплюшки, филины, нечсыти - по пищеварению очень зависимы от грызунов и их рацион процентов на 70 должен состоять из мышей и крыс, иногда цыплят. «А это очень дорого...» - отметили в зоогалерее.

- Крупные же хищники, такие как беркут, охотятся в природе на гораздо более заметную добычу и из пойманной тушки часто выедают только само мясо (мышцы), оставляя шкуру, кости и внутренности более мелким соседям. Так что если в рационе не будет ежедневного присутствия грызунов, то кишечник никак не пострадает. Но зато они едят много, особенно наш пациент, который наголодался и отощал, пока не мог сам охотиться, - пояснили в зоопарке.

О состоянии здоровья спасённого здесь пообещали сообщать далее.
птицы
 
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