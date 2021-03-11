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Жителя Бурятии оштрафовали за несданный тест на ковид

Жителя Бурятии оштрафовали за несданный тест на ковид
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина, вернувшийся из-за границы, забыл про обязательное условие

Улан-удэнцу, вернувшемуся из-за границы и не прошедшему тестирование на коронавирус, выписали штраф. Решение принял Октябрьский районный суд, рассмотревший административный материал управления Роспотребнадзора.

Улан-удэнец прилетел на самолёте в Россию из-за рубежа. В течение трёх календарных дней со дня прибытия в страну он не прошёл лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместил информацию о результате теста на портале госуслуг.

За данное нарушение суд назначил мужчине штраф в 7,5 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что граждане России, прибывшие воздушным транспортом, должны заполнить специальную анкету на борту, а также форму на портале госуслуг до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

- В течение трёх календарных дней со дня прибытия в страну граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - поясняют в управлении Роспотребнадзора.
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