Мужчина, вернувшийся из-за границы, забыл про обязательное условие
Улан-удэнцу, вернувшемуся из-за границы и не прошедшему тестирование на коронавирус, выписали штраф. Решение принял Октябрьский районный суд, рассмотревший административный материал управления Роспотребнадзора.
Улан-удэнец прилетел на самолёте в Россию из-за рубежа. В течение трёх календарных дней со дня прибытия в страну он не прошёл лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместил информацию о результате теста на портале госуслуг.
За данное нарушение суд назначил мужчине штраф в 7,5 тысяч рублей.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что граждане России, прибывшие воздушным транспортом, должны заполнить специальную анкету на борту, а также форму на портале госуслуг до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).
- В течение трёх календарных дней со дня прибытия в страну граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - поясняют в управлении Роспотребнадзора.
Жителя Бурятии оштрафовали за несданный тест на ковид
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ведущая федерального телеканала Анна Демьяна осталась в восторге от путешествия на Байкал
Возбуждены административные дела
За сутки вылечились от коронавируса в три раза больше людей, чем заболело
Вскоре лёд на реках растает
ЕГЭ проходил в сокращённом режиме
Телеведущая Яна Чурикова призналась, что Байкал переворачивает мир с ног на голову
Строители лабиринта собирают деньги методом краудфандинга
Необычной акцией воспользовалось большое число пассажиров
На каждую собаку будут заводить индивидуальный ветеринарный паспорт
Мужчина не желал сниматься с учёта из дома родителей бывшей жены
Концерт состоится в субботу
После чемпионата мира бурятская лыжница готовится к заключительному этапу Кубка мира
Заразный больной отказывался от лечения
На авиазаводе прошли Дни донора
Поможет смартфон и аккаунт на Госуслугах