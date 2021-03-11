Жителя Бурятии оштрафовали за несданный тест на ковид

Мужчина, вернувшийся из-за границы, забыл про обязательное условие



Улан-удэнцу, вернувшемуся из-за границы и не прошедшему тестирование на коронавирус, выписали штраф. Решение принял Октябрьский районный суд, рассмотревший административный материал управления Роспотребнадзора.



Улан-удэнец прилетел на самолёте в Россию из-за рубежа. В течение трёх календарных дней со дня прибытия в страну он не прошёл лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместил информацию о результате теста на портале госуслуг.



За данное нарушение суд назначил мужчине штраф в 7,5 тысяч рублей.



Постановление суда пока не вступило в законную силу.



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что граждане России, прибывшие воздушным транспортом, должны заполнить специальную анкету на борту, а также форму на портале госуслуг до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).



- В течение трёх календарных дней со дня прибытия в страну граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - поясняют в управлении Роспотребнадзора.

