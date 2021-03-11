Байкал «отправил в приятный нокаут» телеведущую

Российский телеканал о путешествиях «Моя планета» недавно снимал передачу на Байкале.
- Удивительные съёмки на Байкале. Наша ведущая Анна Демьяна раньше не каталась на мотоцикле, ну, а если начинать, то сразу и на льду Байкала! А именно - в районе посёлка Большое Голоустное, там самый чистый и красивый лёд, а также известные метановые пузырьки. Что из этого вышло? Вы увидите совсем скоро в программе «Страшно. Интересно. Байкал», - говорится в сообщении телеканала.
Сама ведущая программы осталась в восторге от озера.
- Байкал отправил в приятный нокаут. От впечатлений до сих пор не могу восстановиться. Наконец-то сделала мини-карусель с нашей поездки, не волнуйтесь, это ещё не всё. Тонны поющего льда, гипнотических пузырьков и космических багги ещё есть в запасе. А пока листайте, добавляйте в сохранёнки, задавайте вопросы, - делится Анна Демьяна.
Также она опубликовала видео, где гуляет по льду Байкала в платье.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в эфире телеканала «Моя планета» уже выходил выпуск передачи «Страшно. Интересно» про Бурятию. Анна Демьяна покаталась на собачьей упряжке, посетила горнолыжный курорт на Мамае, школу ушу и дацан «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ. Кроме того, девушка искупалась в горячем источнике в селе Ильинка Прибайкальского района, отправилась в Заиграевский район, где приняла участие в «Играх трёх мужей».