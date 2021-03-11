Байкал «отправил в приятный нокаут» телеведущую

- Байкал отправил в приятный нокаут. От впечатлений до сих пор не могу восстановиться. Наконец-то сделала мини-карусель с нашей поездки, не волнуйтесь, это ещё не всё. Тонны поющего льда, гипнотических пузырьков и космических багги ещё есть в запасе. А пока листайте, добавляйте в сохранёнки, задавайте вопросы, - делится Анна Демьяна.







Также она опубликовала видео, где гуляет по льду Байкала в платье.









