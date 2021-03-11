Возбуждены административные дела
По требованию прокуратуры Бурятии госинспекторы Россельхознадзора провели внеплановые выездные проверки в четырёх приютах для животных. Мероприятия проводились в ИП Кушнарева (приют «Возрождение»), ГОО БОЗЖ «Надежда» (приют «Надежда») РОО «Защитники Бурятии» (приют «Кот и Пёс») и благотворительный фонд защиты животных «Мухтар».
- Во время проверки выявили нарушения. В приютах хранились корма с истекшим сроком годности, с плесенью, без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, а также установлены факты несвоевременного гашения ветеринарной документации в ФГИС «Меркурий», - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении юридических, должностных лиц и индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела.
В собачьих приютах в Бурятии хранили крупу с плесенью
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