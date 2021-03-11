В Иркутской области готовятся к весеннему половодью

Вскоре лёд на реках растает
На сегодня на всех реках Иркутской области наблюдается ледостав, однако через считанные недели ожидается активное таяние льда. Ежегодно на участках, склонных к подъёму воды до критических отметок, в преддверии паводкоопасного периода силами местных администраций принимаются превентивные меры.
В Иркутской области в 11 муниципальных образованиях 97 населённых пунктов подвержены угрозе возможного подтопления в период прохождения весеннего половодья. С 10 марта и до 2 апреля здесь пройдут проверки - будет дана оценка готовности территорий к паводкоопасному периоду.
Межведомственная комиссия приступила к работе в Зиминском и Заларинском районах. Было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, выполнена проверка проведения превентивных мероприятий по распиловке и чернению льда в населённом пункте Самара и готовности пункта временного размещения.
При подготовке северных районов области к паводкоопасному сезону учитывается не только готовность рек к ледоходу, но и способность к своевременному реагированию и принятию необходимых решений должностных лиц. Для этого дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях МЧС проводит тренировки с работниками единых дежурно-диспетчерских служб районов.
В марте в паводкоопасных районах запланировано проведение превентивных мероприятий: ослабление ледовых полей путём распиловки льда на 16 затороопасных участках рек общей протяжённостью 12,7 километров – в Жигаловском, Тайшетском, Киренском, Катангском, Зиминском районах и зачернение льда на 33 участках общей площадью 0,8 квадратных километров – в Жигаловском, Тайшетском, Качугском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Зиминском районах.
10 марта было проведено чернение льда на реке Лене в районе населённого пункта Ремизова в Качугском районе, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также проводятся противопаводковые мероприятия.
В Иркутской области готовятся к весеннему половодью
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