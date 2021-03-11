 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

В Иркутской области готовятся к весеннему половодью

В Иркутской области готовятся к весеннему половодью
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Вскоре лёд на реках растает

На сегодня на всех реках Иркутской области наблюдается ледостав, однако через считанные недели ожидается активное таяние льда. Ежегодно на участках, склонных к подъёму воды до критических отметок, в преддверии паводкоопасного периода силами местных администраций принимаются превентивные меры.

В Иркутской области в 11 муниципальных образованиях 97 населённых пунктов подвержены угрозе возможного подтопления в период прохождения весеннего половодья. С 10 марта и до 2 апреля здесь пройдут проверки - будет дана оценка готовности территорий к паводкоопасному периоду.

Межведомственная комиссия приступила к работе в Зиминском и Заларинском районах. Было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, выполнена проверка проведения превентивных мероприятий по распиловке и чернению льда в населённом пункте Самара и готовности пункта временного размещения.

При подготовке северных районов области к паводкоопасному сезону учитывается не только готовность рек к ледоходу, но и способность к своевременному реагированию и принятию необходимых решений должностных лиц. Для этого дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях МЧС проводит тренировки с работниками единых дежурно-диспетчерских служб районов.

В марте в паводкоопасных районах запланировано проведение превентивных мероприятий: ослабление ледовых полей путём распиловки льда на 16 затороопасных участках рек общей протяжённостью 12,7 километров – в Жигаловском, Тайшетском, Киренском, Катангском, Зиминском районах и зачернение льда на 33 участках общей площадью 0,8 квадратных километров – в Жигаловском, Тайшетском, Качугском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Зиминском районах.

10 марта было проведено чернение льда на реке Лене в районе населённого пункта Ремизова в Качугском районе, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии также проводятся противопаводковые мероприятия.
МЧС паводок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Байкал «отправил в приятный нокаут» телеведущую
Байкал «отправил в приятный нокаут» телеведущую
Общество, 11.03.2021
Ведущая федерального телеканала Анна Демьяна осталась в восторге от путешествия на Байкал
Коронавирус в Бурятии резко пошёл на убыль
Коронавирус в Бурятии резко пошёл на убыль
Общество, 11.03.2021
За сутки вылечились от коронавируса в три раза больше людей, чем заболело
В Улан-Удэ родители сдали ЕГЭ по русскому языку
В Улан-Удэ родители сдали ЕГЭ по русскому языку
Общество, 11.03.2021
ЕГЭ проходил в сокращённом режиме
Яна Чурикова: «Не целовалась с Байкалом - считай, не была»
Яна Чурикова: «Не целовалась с Байкалом - считай, не была»
Общество, 11.03.2021
Телеведущая Яна Чурикова призналась, что Байкал переворачивает мир с ног на голову
На Байкале построят уникальный лабиринт
На Байкале построят уникальный лабиринт
Общество, 11.03.2021
Строители лабиринта собирают деньги методом краудфандинга
Улан-удэнцы ездили в трамваях за 9 рублей
Улан-удэнцы ездили в трамваях за 9 рублей
Общество, 11.03.2021
Необычной акцией воспользовалось большое число пассажиров
В Иркутске начали чипировать безнадзорных животных
В Иркутске начали чипировать безнадзорных животных
Общество, 11.03.2021
На каждую собаку будут заводить индивидуальный ветеринарный паспорт
Жителя Бурятии через суд выселили из дома после развода
Жителя Бурятии через суд выселили из дома после развода
Общество, 11.03.2021
Мужчина не желал сниматься с учёта из дома родителей бывшей жены
Алиса Жамбалова пробежала только одну гонку чемпионата мира
Алиса Жамбалова пробежала только одну гонку чемпионата мира
Общество, 11.03.2021
После чемпионата мира бурятская лыжница готовится к заключительному этапу Кубка мира
В Бурятии объяснили, как перепишут пациентов больниц
В Бурятии объяснили, как перепишут пациентов больниц
Общество, 11.03.2021
Поможет смартфон и аккаунт на Госуслугах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^