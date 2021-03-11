В Улан-Удэ родители сдали ЕГЭ по русскому языку

В гимназии постарались провести акцию максимально приближенной к реальному ЕГЭ: на входе экзаменуемых попросили оставить мобильные телефоны, также родителей проверили металлоискателем и записали паспортные данные. Рассадили мам и пап в аудитории как положено – в шахматном порядке.











В этом году, как и во все предыдущие, экзамен для родителей проводился в сокращённом режиме и продолжался около 30 минут.















ЕГЭ вызывает страх не только у выпускников, больше всего переживают их папы и мамы. Это объясняется тем, что родители не готовятся весь год к экзаменам и зачастую даже не видят итоговые варианты работ.Чтобы развеять переживания родителей, показать процедуру досмотра выпускников и рассадку в аудиториях, в лингвистической гимназии №3 сегодня, 11 марта, прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителям».- Эта акция направлена на то, чтобы показать родителям, что это не страшно, что их дети в полном порядке придут, всё хорошо, что они окружены заботой и вниманием, - рассказала Наталья Алагуева, руководитель пункта проведения экзаменов №271.Подобная акция проводится ежегодно, в этом году родителям было предложено сдать русский язык. Проверить свои знания решил и депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев. Журналистам он признался, что «сильно не готовился». Депутат посетил акцию, чтобы понять внутренне психологическое состояние выпускников.- Здание этого учреждения очень важно для меня. Я всегда немного нервничал, когда заходил в школу, потому что прекрасно понимал, что нас здесь всегда могут проверить, всегда что-то спросить. Я очень ответственно подходил к этому и был немного в напряжении. Сейчас состояние такое же, хоть и прошли годы. Честно сказать, сейчас результат для меня не важен, но стараться буду. В школе по русскому языку у меня была твёрдая четвёрка, - рассказал депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев.