По Иркутской области запустили прививочный поезд



11 марта – ст. Черемхово,

12 марта – ст. Залари,

13, 14 марта – ст. Зима,

15 марта – ст. Куйтун,

16 марта – ст. Тулун,

17, 18 марта – ст. Нижнеудинск,

19 марта – ст. Алзамай,

20, 21 марта – ст. Тайшет,

22 марта – ст. Невельская,

23 марта – ст. Новочунка,

24 марта – ст. Чуна,

25 марта – ст. Турма,

26, 27 марта – ст. Вихоревка,

28 марта – ст. Падунские Пороги,

29 марта – ст. Гидростроитель.



В Иркутской области с 11 марта пункты для вакцинации от коронавируса будут развёрнуты в поезде «Фёдор Углов». Вакцинация в передвижном консультативно-диагностическом центре (ПКДЦ) будет проходить по 29 марта. Врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 18:00 часов. Поезд сделает 15 остановок. Перед вакцинацией пациентов будет осматривать врач-терапевт.- Сегодня нам необходимо создать иммунитет от COVID-19 в максимальном количестве населённых пунктов. В некоторых муниципалитетах вакцинируют выездные бригады, однако этого недостаточно, поэтому принято решение использовать также данный передвижной пункт. На каждой станции медицинские работники развернут по четыре прививочных пункта, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.Поставить вакцину от коронавируса может любой желающий при необходимых медицинских показаниях. Также будет организован завершающий этап вакцинации – «Фёдор Углов» осуществит вторую поездку через 21 день, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.