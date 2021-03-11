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По Иркутской области запустили прививочный поезд

По Иркутской области запустили прививочный поезд
Общество,  Фото:pixabay.com
В поезде «Фёдор Углов» будут вакцинировать от коронавируса

В Иркутской области с 11 марта пункты для вакцинации от коронавируса будут развёрнуты в поезде «Фёдор Углов». Вакцинация в передвижном консультативно-диагностическом центре (ПКДЦ) будет проходить по 29 марта. Врачи будут принимать пациентов с 9:00 до 18:00 часов. Поезд сделает 15 остановок. Перед вакцинацией пациентов будет осматривать врач-терапевт.

- Сегодня нам необходимо создать иммунитет от COVID-19 в максимальном количестве населённых пунктов. В некоторых муниципалитетах вакцинируют выездные бригады, однако этого недостаточно, поэтому принято решение использовать также данный передвижной пункт. На каждой станции медицинские работники развернут по четыре прививочных пункта, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Поставить вакцину от коронавируса может любой желающий при необходимых медицинских показаниях. Также будет организован завершающий этап вакцинации – «Фёдор Углов» осуществит вторую поездку через 21 день, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

График работы ПДКЦ

11 марта – ст. Черемхово,
12 марта – ст. Залари,
13, 14 марта – ст. Зима,
15 марта – ст. Куйтун,
16 марта – ст. Тулун,
17, 18 марта – ст. Нижнеудинск,
19 марта – ст. Алзамай,
20, 21 марта – ст. Тайшет,
22 марта – ст. Невельская,
23 марта – ст. Новочунка,
24 марта – ст. Чуна,
25 марта – ст. Турма,
26, 27 марта – ст. Вихоревка,
28 марта – ст. Падунские Пороги,
29 марта – ст. Гидростроитель.
Иркутская область вакцинация коронавирус поезд железная дорога
 
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