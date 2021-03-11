Соревнования проведут на льду озера Окунёво
20 марта в Курумканском районе Бурятии пройдут III районные соревнования по подлёдному лову рыбы «Курумканская рыбалка – 2021». Мероприятие состоится на озере Окунёво в сельском поселении «Барагхан».
К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Команда должна состоять из 4 человек, в том числе 1 ребёнок до 16 лет. Дети до 14 лет допускаются к участию в соревнованиях только в сопровождении родителей или родственников.
Официальное открытие рыбалки начнётся в 11:00. В 11:30 будет дан старт соревнованиям. В 15:00 состоится награждение победителей. Призёры получат памятные дипломы, медали и денежные призы, сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
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Жителей Бурятии зовут на «Курумканскую рыбалку»
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