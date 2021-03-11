Стартовал приём заявок на фестиваль «Путешествие по Бурятии»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Принять участие в онлайн-мероприятиях приглашают команды старшеклассников



Начался приём заявок на участие в VII международном эколого-туристско-краеведческом фестивале «Путешествие по Бурятии». С 23 марта по 10 апреля в его рамках будет организован онлайн-квест «Вместе весело шагать…». К участию в квесте приглашаются школьные команды с 8 по 11 класс (одна команда от учебного заведения). Состав команды – 6 человек.



Маршрут виртуального путешествия будет следующим: г. Кяхта – п. Новоселенгинск – Иволгинский дацан – г. Улан-Удэ – Сретенский женский монастырь в с. Батурино – ОЭЗ «Байкальская гавань» – Баргузинский заповедник. В каждом пункте участники команды получат задания, которые включают в себя тематические вопросы по истории Бурятии; религиозным, природным и туристическим особенностям республики. Формат квеста также предусматривает физическую активность команд – ежедневный подсчёт шагов, пройденных членами команды, в течение всего мероприятия. Поэтому каждый участник должен иметь устройство подсчёта шагов.



22 марта состоится вебинар по проведению фестиваля для руководителей и капитанов команд. Организационный комитет направит на электронную почту ссылку на вебинар. Об этом сообщает, пресс-служба министерства туризма РБ.



Возрастное ограничение 12+

