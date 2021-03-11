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Стартовал приём заявок на фестиваль «Путешествие по Бурятии»

Стартовал приём заявок на фестиваль «Путешествие по Бурятии»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Принять участие в онлайн-мероприятиях приглашают команды старшеклассников

Начался приём заявок на участие в VII международном эколого-туристско-краеведческом фестивале «Путешествие по Бурятии». С 23 марта по 10 апреля в его рамках будет организован онлайн-квест «Вместе весело шагать…». К участию в квесте приглашаются школьные команды с 8 по 11 класс (одна команда от учебного заведения). Состав команды – 6 человек.

Маршрут виртуального путешествия будет следующим: г. Кяхта – п. Новоселенгинск – Иволгинский дацан – г. Улан-Удэ – Сретенский женский монастырь в с. Батурино – ОЭЗ «Байкальская гавань» – Баргузинский заповедник. В каждом пункте участники команды получат задания, которые включают в себя тематические вопросы по истории Бурятии; религиозным, природным и туристическим особенностям республики. Формат квеста также предусматривает физическую активность команд – ежедневный подсчёт шагов, пройденных членами команды, в течение всего мероприятия. Поэтому каждый участник должен иметь устройство подсчёта шагов.

22 марта состоится вебинар по проведению фестиваля для руководителей и капитанов команд. Организационный комитет направит на электронную почту ссылку на вебинар. Об этом сообщает, пресс-служба министерства туризма РБ.

Возрастное ограничение 12+
фестиваль Бурятия квест экология туризм краеведение школа образование
 
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