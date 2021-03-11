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Улан-удэнцы ездили в трамваях за 9 рублей

Улан-удэнцы ездили в трамваях за 9 рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычной акцией воспользовалось большое число пассажиров

В выходные дни в Улан-Удэ за 9 рублей в трамваях проехали более двух тысяч пассажиров, сообщили в МУП «Управление трамвая».

Состоялась первая неделя акции «В выходные за полцены». Так, в субботу акцией воспользовались 1150 пассажиров, в воскресенье 1044 пассажира.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с 1 марта по 4 апреля действует акция «В выходные за полцены». Для участия в акции пассажиру необходимо совершить с понедельника по пятницу десять и более поездок на трамвае, при этом оплатив 18 рублей за поездку безналичным способом. В выходные этот пассажир получает бонус: в субботу и воскресенье проезд в трамвае будет стоить 9 рублей. Количество поездок за 9 рублей не ограничено.

Интервал времени между оплатами по одной и той же банковской карте на одном и том же терминале должен быть 30 и более минут. Не суммируются вторая и последующие поездки, оплаченные одной и той же банковской картой на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут.

Воспользоваться бонусом в субботу и воскресенье можно, приложив банковскую карту к терминалу. При оплате банковской картой более одного раза на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут бонус предоставляется только на первую оплату. При соблюдении этого условия количество бонусных оплат не ограничено в субботу и воскресенье.



трамвай общественный транспорт
 
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