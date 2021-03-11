Необычной акцией воспользовалось большое число пассажиров
В выходные дни в Улан-Удэ за 9 рублей в трамваях проехали более двух тысяч пассажиров, сообщили в МУП «Управление трамвая».
Состоялась первая неделя акции «В выходные за полцены». Так, в субботу акцией воспользовались 1150 пассажиров, в воскресенье 1044 пассажира.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ с 1 марта по 4 апреля действует акция «В выходные за полцены». Для участия в акции пассажиру необходимо совершить с понедельника по пятницу десять и более поездок на трамвае, при этом оплатив 18 рублей за поездку безналичным способом. В выходные этот пассажир получает бонус: в субботу и воскресенье проезд в трамвае будет стоить 9 рублей. Количество поездок за 9 рублей не ограничено.
Интервал времени между оплатами по одной и той же банковской карте на одном и том же терминале должен быть 30 и более минут. Не суммируются вторая и последующие поездки, оплаченные одной и той же банковской картой на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут.
Воспользоваться бонусом в субботу и воскресенье можно, приложив банковскую карту к терминалу. При оплате банковской картой более одного раза на одном и том же терминале с интервалом времени между оплатами менее 30 минут бонус предоставляется только на первую оплату. При соблюдении этого условия количество бонусных оплат не ограничено в субботу и воскресенье.
Улан-удэнцы ездили в трамваях за 9 рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Концерт состоится в субботу
После чемпионата мира бурятская лыжница готовится к заключительному этапу Кубка мира
Заразный больной отказывался от лечения
На авиазаводе прошли Дни донора
Поможет смартфон и аккаунт на Госуслугах
В дело вмешалась прокуратура
Пьяный усольчанин угрожал расправой
Нарушение выявила прокуратура
В республике проводятся противопаводковые мероприятия
Потепление ожидается с сегодняшнего дня
Спортсмены посоревнуются на двух дистанциях: 21 км и 10 км
Выступления артистов увидят жители Читы, Нерчинска и Агинского
Днём воздух прогреется до +4
Общество, 10.03.2021
Турнир проведут в 10-й раз
Общество, 10.03.2021
Победителей интеллектуального мероприятия наградят памятными подарками и призами