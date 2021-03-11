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Жителя Бурятии через суд выселили из дома после развода

Жителя Бурятии через суд выселили из дома после развода
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина не желал сниматься с учёта из дома родителей бывшей жены

Житель Бурятии обратился в суд с иском к бывшему мужу своей дочери, требуя признать его утратившим право пользования домом.

Владелец дома рассказал, что с 2008 году бывший муж его дочери покинул их семью, не проживает по месту регистрации. Его личных вещей в доме нет. Плюс ко всему, мужчина не оплачивает жилищно-коммунальные платежи.

Обстоятельства подтвердились показаниями свидетелей.

- Поскольку регистрация ответчика в жилом помещении истца сама по себе, не влечёт возникновение у ответчика самостоятельного права пользования жильём, суд признал обоснованными доводы истца о нарушении его прав как собственника имущества в результате нежелания ответчика сняться с регистрационного учёта, т.к. наличие зарегистрированного лица препятствует распоряжению истцу своим имуществом в полном объёме, - отметили в Еравнинском районном суде.

Суд удовлетворил требования владельца дома, признав его бывшего зятя утратившим право пользования жилым помещением. Теперь он будет снят с регистрационного учёта.
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