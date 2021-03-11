До этого команда республики стала победителем восточной конференции
С 23 по 28 февраля в Тюмени прошёл финал у женщин 22-го сезона Студенческой волейбольной лиги России. Всего на турнир приехали девять команд из Перми, Кемерово, Кургана, Иркутска, Красноярска, Сургута, Омска, Тюмени и Улан-Удэ.
Столицу Бурятии представляла женская волейбольная команда Бурятского госуниверситета. На предварительном этапе студентки БГУ обыграли команды Сибирского государственного аэрокосмического университета из Красноярска, Иркутского государственного университета и Тюменского индустриального университета. В полуфинале девушки из Улан-Удэ были сильнее команды Кузбасского государственного технического университета. И лишь в финале бурятские спортсменки уступили команде Пермского национального исследовательского политехнического университета со счётом 1:3, став обладательницами серебряных медалей.
Напомним, что в отборочных соревнованиях женская команда по волейболу БГУ стала победительницей восточной конференции в Красноярске и получила право выступить в финальных играх. Об этом сообщает пресс-служба Бурятского госуниверситета.
Волейболистки Бурятии выиграли «серебро» Студенческой лиги РФ
Общество, Фото:
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