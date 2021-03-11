Концерт состоится в субботу
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии выступит в Улан-Удэ. Гастроли коллектива пройдут 13 марта. Это первые выступления оркестра за пределами Иркутской области после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией.
Оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша, выступит в Забайкальской краевой филармонии и Бурятском государственном академическом театре оперы и балета. Музыканты исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта: симфонию № 21, концерт для скрипки с оркестром № 3 и симфонию - кончертанте для квартета духовых с оркестром.
В концертах примут участие солисты Иркутской областной филармонии и лауреат международных конкурсов, скрипач Михаил Почекин (Москва). Он сотрудничает с известными дирижёрами и является постоянным участником проекта Московской филармонии и министерства культуры РФ «Звёзды XXI века». Выступления Михаила с успехом проходят в центральных городах России, а также Мадриде, Мюнхене, Кёльне. В 2008 году он был удостоен премии имени Пабло Сарасате и по инициативе Мадридской консерватории сыграл концерт на знаменитой скрипке работы великого мастера Антонио Страдивари «Ex Boissier», сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
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Губернаторский симфонический оркестр выступит в Улан-Удэ
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