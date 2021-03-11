После чемпионата мира бурятская лыжница готовится к заключительному этапу Кубка мира
Накануне тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав на заключительный этап Кубка мира, который пройдет в швейцарском Энгадине с 13 по 14 марта. В списке есть и бурятская лыжница Алиса Жамбалова.
7 марта в Оберстдорфе в Германии завершился чемпионат мира по лыжным гонкам. Российские лыжники завоевали пять медалей - одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Россия стала пятой в общем медальном зачёте. Женская часть сборная взяла только одну медаль – серебро в эстафете. Все остальные были завоёваны Александром Большуновым или при его непосредственном участии.
Алиса Жамбалова приняла участие только в одной гонке чемпионата мира. Спортсменка выступила в последней гонке турнира – марафоне классическим стилем на 30 километров с общим стартом.
К финишу Алиса Жамбалова пришла 31-й. Её отставание от чемпионки – норвежки Терезы Йохауг – составило 8 минут 25 секунд.
В общем зачёте Кубка спортсменка занимает 21-ю строчку.
Алиса третий раз участвовала в чемпионатах мира, которые проводятся раз в два года. И каждый раз она принимает участие только в одной гонке.
В 2017 году она выступила в масс-старте на 30 км свободным стилем, где заняла 23 место.
В 2019 году Алиса бежала гонку классическим стилем на 10 км. Бурятская лыжница показала 21-й результат. После чемпионата мира отправилась на всемирную Универсиаду в Красноярске, где стала триумфатором, взяв четыре золотые медали.
Алиса Жамбалова пробежала только одну гонку чемпионата мира
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