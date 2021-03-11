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В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно

В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заразный больной отказывался от лечения

Жителя Бурятии, болеющего туберкулёзом, отправили на лечение принудительно – через суд.

В суд обратилась Еравнинская центральная районная больница с заявлением о госпитализации мужчины в медицинскую противотуберкулёзную организацию в недобровольном порядке.

Мужчина, имеющий заразную форму туберкулёза, неоднократно нарушал санитарно-противоэпидемический режим и умышленно уклонялся от обследования или от лечения.

- Его нахождение вне стационара создаёт угрозу заболеванием для окружающих, поскольку данное заболевание является инфекционным, проявляется в активной форме, при которой происходит выделение микобактерий туберкулеза. Также отказ от лечения в условиях стационара наносит вред здоровью больного, может привести в дальнейшем к тяжким последствиям для самого больного. Суд удовлетворил требования в полном объёме, - сообщили в Еравнинском районном суде.

Решение вступило в законную силу.


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