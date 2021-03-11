В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно

Заразный больной отказывался от лечения



Жителя Бурятии, болеющего туберкулёзом, отправили на лечение принудительно – через суд.



В суд обратилась Еравнинская центральная районная больница с заявлением о госпитализации мужчины в медицинскую противотуберкулёзную организацию в недобровольном порядке.



Мужчина, имеющий заразную форму туберкулёза, неоднократно нарушал санитарно-противоэпидемический режим и умышленно уклонялся от обследования или от лечения.



- Его нахождение вне стационара создаёт угрозу заболеванием для окружающих, поскольку данное заболевание является инфекционным, проявляется в активной форме, при которой происходит выделение микобактерий туберкулеза. Также отказ от лечения в условиях стационара наносит вред здоровью больного, может привести в дальнейшем к тяжким последствиям для самого больного. Суд удовлетворил требования в полном объёме, - сообщили в Еравнинском районном суде.



Решение вступило в законную силу.





