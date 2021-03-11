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Работники Улан-Удэнского авиазавода массово сдали кровь

Работники Улан-Удэнского авиазавода массово сдали кровь
Общество,  Фото:предоставлено пресс-службой УУАЗ
На авиазаводе прошли Дни донора

На Улан-Удэнском авиационном заводе прошли выездные Дни донора. Мобильный пункт заготовки крови развернулся на территории предприятия, сообщили в пресс-службе авиазавода.

Участие в акции приняли активные доноры и 10 новичков. Всего же кровь стал 61 сотрудник авиазавода.

- Для предприятия стало доброй традицией регулярное участие в жизненно важном социальном мероприятии Союза машиностроителей России. Конечно, коронавирусная инфекция вносит свои коррективы и в донорское движение. Тем не менее, сейчас как никогда важно, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, проведение этих акций, – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых. – Практика показывает, что сдача крови на предприятии в мобильных пунктах позволяет собрать больше крови, чем в стационарах.

Донорам, переболевшим коронавирусом в лёгкой и средней форме, дается отвод от донорства на 1 месяц, а после тяжёлого течения ковида, осложнённого пневмонией, на 6 месяцев.

На Улан-Удэнском авиационном заводе работают 379 штатных доноров, среди них 68 имеет звание «Почетный донор России» (отсчет по новой программе идёт с 2009 года).


Улан-Удэнский авиазавод Донорство крови
 
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