Пьяный усольчанин угрожал расправой
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконном лишении свободы и угрозе убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.
По версии следствия, в октябре 2020 года в квартиру дома, расположенного по улице Интернациональная, прибыла бригада «неотложки» для оказания медицинской помощи пожилой женщине. Её 44-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закрыл дверь квартиры на ключ и не выпускал медработников. Затем мужчина вооружился ножом и высказывал в адрес фельдшеров угрозы убийством.
Мужчина удерживал медиков более часа. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали дебошира и доставили следователям.
Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области удерживал «неотложку» дома
Общество, Фото:
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