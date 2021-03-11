 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 марта

10 марта

Популярное

Житель Иркутской области удерживал «неотложку» дома

Житель Иркутской области удерживал «неотложку» дома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пьяный усольчанин угрожал расправой

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконном лишении свободы и угрозе убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

По версии следствия, в октябре 2020 года в квартиру дома, расположенного по улице Интернациональная, прибыла бригада «неотложки» для оказания медицинской помощи пожилой женщине. Её 44-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закрыл дверь квартиры на ключ и не выпускал медработников. Затем мужчина вооружился ножом и высказывал в адрес фельдшеров угрозы убийством.

Мужчина удерживал медиков более часа. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали дебошира и доставили следователям.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии готовятся к паводкам
В Бурятии готовятся к паводкам
Общество, 11.03.2021
В республике проводятся противопаводковые мероприятия
Бурятию ждёт аномальное тепло
Бурятию ждёт аномальное тепло
Общество, 11.03.2021
Потепление ожидается с сегодняшнего дня
В Иркутске пробегут ледовый полумарафон «AngaraRun»
В Иркутске пробегут ледовый полумарафон «AngaraRun»
Общество, 11.03.2021
Спортсмены посоревнуются на двух дистанциях: 21 км и 10 км
В Забайкалье рассказали о концертах фестиваля «Цветущий багульник»
В Забайкалье рассказали о концертах фестиваля «Цветущий багульник»
Общество, 11.03.2021
Выступления артистов увидят жители Читы, Нерчинска и Агинского
В Чите молодёжь приглашают сыграть в игру «Кач'ОК»
В Чите молодёжь приглашают сыграть в игру «Кач'ОК»
Общество, 10.03.2021
Победителей интеллектуального мероприятия наградят памятными подарками и призами
В Иркутской области проведут «Братскую рыбалку»
В Иркутской области проведут «Братскую рыбалку»
Общество, 10.03.2021
Участникам предстоит померяться силами в 8 номинациях
В Улан-Удэ напишут всебурятский диктант «Эрдэм»
В Улан-Удэ напишут всебурятский диктант «Эрдэм»
Общество, 10.03.2021
К акции присоединятся Чита, Иркутск и другие города России
Дети Бурятии приняли участие в акции «Вам, любимые!»
Дети Бурятии приняли участие в акции «Вам, любимые!»
Общество, 10.03.2021
Воспитанники соццентров поздравили женщин с 8 марта
В Забайкалье стартовала акция «Блинный флешмоб»
В Забайкалье стартовала акция «Блинный флешмоб»
Общество, 10.03.2021
Участники в соцсетях делятся семейными способами готовки блинов
Школьники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Школьники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество, 10.03.2021
В республике стартуют отборочные туры чемпионата «Страница 21»
Саночники Иркутской области взяли «серебро» первенства России
Саночники Иркутской области взяли «серебро» первенства России
Общество, 10.03.2021
В турнире в Сочи участвовали юниоры и юниорки 18-20 лет
В Улан-Удэ возобновлена работа отделения госпиталя для ветеранов
В Улан-Удэ возобновлена работа отделения госпиталя для ветеранов
Общество, 10.03.2021
Ранее оно было передано под обсерватор и лечение больных коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^