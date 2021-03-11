В Бурятии готовятся к паводкам

Кроме того, в Бурятии реализуется комплекс превентивных мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения от паводка, включающие в себя руслоочистительные и берегоукрепительные работы.









В рамках подготовки к паводкоопасному периоду и для ослабления ледового покрова в Бурятии начались ледорезные работы на затороопасных участках на главной водной артерии региона. Это мероприятие ежегодно проводится за 3-4 недели до начала вскрытия реки Селенга.Накануне распиловка льда проводилась на реке близ населённого пункта Кардон в Тарбагатайском районе. В работе задействована специальная машина, которая прокладывает во льду траншеи глубиной до 60 сантиметров, чтобы во время прохождения ледохода избежать образования заторов на данном участке.- Всего определены девять затороопасных участков на реке Селенга – от населённого пункта Ганзурино до населённого пункта Ильинка. Это именно те места, где по гидрологическим условиям прогнозируется опасность образования заторов, последствием которого может стать затопление жилых домов, - сказал начальник отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.Это превентивное мероприятие, связанное с безаварийным прохождением паводковых вод, проводится в республике с 2011 года. За эти годы этот превентивный метод доказал свою эффективность в борьбе с весенним половодьем и безопасность для окружающей среды.- В этом году правительством Бурятии выделено 5,9 млн. рублей на проведение ледорезных работ, - сообщил заместитель начальника отдела предупреждения ЧС республиканского агентства ГО и ЧС Булат Базаров.