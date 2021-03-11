Бурятию ждёт аномальное тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Потепление ожидается с сегодняшнего дня



С 11 марта температура будет выше нормы на 8-10 градусов в Иркутске, Красноярске, Тыве, Бурятии, Амурской области, Благовещенске, Хабаровске и во Владивостоке, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



- Очень тёплая погода (ожидается с 11 марта) на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа: в Иркутске - плюс 8 градусов, в Красноярске - 0 градусов, в Тыве, Бурятии - плюс 4 градуса, в Амурской области, в Благовещенске - плюс 6-8 градусов, в Хабаровске - плюс 6-8 градусов, во Владивостоке - плюс 8-9 градусов, - сказал Роман Вильфанд.



По словам Вильфанда, такой температурный фон на 8-10 градусов выше нормы, а в Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.

