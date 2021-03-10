На турнир вышли семь команд
В дни празднования Масленицы в исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске осуждённые сыграли в футбол в валенках. Всего в состязании приняло участие семь команд осуждённых, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Футбол в валенках – это вид футбола, в который играют преимущественно в России. Правила игры такие же, как и в классическом футболе. Отличительной особенностью данного вида спорта является обувь игроков - валенки.
В Бурятии осуждённые сыграли в футбол в валенках
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