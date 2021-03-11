В Улан-Удэ устанавливаются плюсовые температуры

Днём воздух прогреется до +4



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 11 марта, в республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём 0,+5, местами до +10, по северу и Прибайкалью местами -3,-8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный днём до 8-13 м/с. Температура днём +2,+4.





