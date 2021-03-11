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В Улан-Удэ устанавливаются плюсовые температуры

В Улан-Удэ устанавливаются плюсовые температуры
Общество,  Фото:trafjam.ru
Днём воздух прогреется до +4

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 11 марта, в республике преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём 0,+5, местами до +10, по северу и Прибайкалью местами -3,-8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный днём до 8-13 м/с. Температура днём +2,+4.


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