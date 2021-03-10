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Певец из Монголии снял в Улан-Удэ клип

Певец из Монголии снял в Улан-Удэ клип
Общество, 
Вокалист написал уже много песен на бурятском языке

Певец Сурэнхуу Бор из Монголии (SurNee) выпустил новый клип на романтичную песню «hanaan soo» (В мыслях). Молодой человек поёт на бурятском языке. Клип опубликован в официальной группе SurNee «Вконтакте».

В музыкальном ролике влюблённые дурачатся у себя в квартире, танцуют, гуляют по вечернему Улан-Удэ, сидят в кафе и весело общаются.





Сам вокалист написал уже много песен на бурятском языке. Композиций хватило на небольшой альбом, который он назвал «Shi» (Ты). «Всё происходит непросто, но есть итоги и плоды моего труда, чему я очень рад», - делится он с своими подписчиками.

Ранее Сурэнхуу Бор представлял клип весной 2018 года. Видео снимала в Улан-Удэ команда бурятского проекта Uulzar. Съемки велись в разных местах столицы Бурятии: в кафе, магазине, физкультурно-спортивном комплексе, ТРЦ «Capital Mall», а также на городской набережной. В клипе показано, как молодые люди танцуют, весело проводят время в торгово-развлекательном центре. Парень в свою очередь на протяжении всего клипа пел о девушке, в которую он влюбился, и просил красавицу обратить на него внимание.

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