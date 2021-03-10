Певец из Монголии снял в Улан-Удэ клип

В музыкальном ролике влюблённые дурачатся у себя в квартире, танцуют, гуляют по вечернему Улан-Удэ, сидят в кафе и весело общаются.



















Сам вокалист написал уже много песен на бурятском языке. Композиций хватило на небольшой альбом, который он назвал «Shi» (Ты). «Всё происходит непросто, но есть итоги и плоды моего труда, чему я очень рад», - делится он с своими подписчиками.

