Певец из Монголии снял в Улан-Удэ клип

Певец Сурэнхуу Бор из Монголии (SurNee) выпустил новый клип на романтичную песню «hanaan soo» (В мыслях). Молодой человек поёт на бурятском языке. Клип опубликован в официальной группе SurNee «Вконтакте».
В музыкальном ролике влюблённые дурачатся у себя в квартире, танцуют, гуляют по вечернему Улан-Удэ, сидят в кафе и весело общаются.
Сам вокалист написал уже много песен на бурятском языке. Композиций хватило на небольшой альбом, который он назвал «Shi» (Ты). «Всё происходит непросто, но есть итоги и плоды моего труда, чему я очень рад», - делится он с своими подписчиками.
Ранее Сурэнхуу Бор представлял клип весной 2018 года. Видео снимала в Улан-Удэ команда бурятского проекта Uulzar. Съемки велись в разных местах столицы Бурятии: в кафе, магазине, физкультурно-спортивном комплексе, ТРЦ «Capital Mall», а также на городской набережной. В клипе показано, как молодые люди танцуют, весело проводят время в торгово-развлекательном центре. Парень в свою очередь на протяжении всего клипа пел о девушке, в которую он влюбился, и просил красавицу обратить на него внимание.