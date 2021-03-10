В Бурятии огнемётчики соревновались в стрельбе из «Шмелей». Видео

- Сильнейшие команды боролись за звание лучших среди огнеметных подразделений РХБ защиты. Соревнования предусматривают выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







- Также участники соревнований отработали нормативы по заряжанию пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины, проведению расчётов по цели, уходу на запасную позицию, занятию закрытой и открытой огневой позиции и многие другие, - сообщили в Восточном военном округе.



На полигоне Онохой в Бурятии состоялся окружной этап конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 под романтичным названием «Белое солнце». Соревновались огнемётные подразделения Восточного военного округа.Участники состязались в мастерстве ведения огня из 93-миллиметровых реактивных пехотных огнемётов «Шмель» по бронированным целям и укрытиям условного противника.Огнемётчики также преодолели огненно-штурмовую полосу. Они выполнили нормативы по вождению специальных машин войск РХБ защиты, приведению вооружения к бою, занятию рубежей для огнеметания с ходу.По итогам конкурса лучшими в округе стали расчёты из полка РХБ защиты, дислоцированного в Бурятии.Четвёртый всеармейский этап конкурса состоится в июле на полигоне «Шиханы» Саратовской области. В нём примут участие команды военных округов и Северного флота.