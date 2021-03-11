В Иркутске пробегут ледовый полумарафон «AngaraRun»

Спортсмены посоревнуются на двух дистанциях: 21 км и 10 км



20 марта в Иркутске состоится ледовый беговой полумарафон «AngaraRun». Соревнования состоятся в заливе Якоби. К участию в забеге допускаются все желающие в возрасте старше 15 лет и не имеющие ограничений по здоровью для участия в беговых соревнованиях.



Спортсмены пробегут две дистанции: 21 км и 10 км. Трасса проложена по льду Иркутского водохранилища от залива Якоби до залива Ершовский вблизи береговой линии и размечена маркировочными флажками и сигнальной лентой. Трек трассы будет доступен за неделю до старта. Кроме этого, на дистанциях предусмотрены два пункта питания: после 5 км и после 15 км.



В 10:00 будет дан старт соревнований. Зачёт и награждение проводятся в 13:00 на двух дистанциях среди мужчин и среди женщин. Об этом сообщает группа «BaikalTrailRunning Иркутск».



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