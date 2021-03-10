В столице Забайкалья впервые реализуется проект по бесконтактному регби
В 14 общеобразовательных школах города Читы в 2021 году будет запущен новый проект «Внедрение тэг-регби в уроки физкультуры». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
- Проект по тэг-регби организован впервые в нашем городе. Мы рассчитываем, что в дальнейшем он будет только расширяться, что приведёт к популяризации регби и всё больше ребят захотят заниматься спортом, - рассказал президент федерации регби Забайкальского края Александр Сетов.
В рамках проекта федерацией регби региона заключено соглашение об организации и проведении школьной регбийной лиги, а также различных программ и мероприятий, направленных на развитие и популяризацию данного вида спорта. Кроме этого, проведено обучение преподавателей физической культуры. а на средства инвестора приобретён инвентарь и организован первый межшкольный турнир.
Справка
Тэг-регби — это разновидность бесконтактного регби, предназначенного для начинающих, детей и подростков. Игра ведётся за счёт применения тактического мышления игроков, им более важна не сила, а ловкость.
На уроках физкультуры в школах Читы будут играть в тэг-регби
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