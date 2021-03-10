На главной площади Улан-Удэ обнаружили радиационную активность

Радиационную активность обнаружили также на лавочках у фонтана



В столице Бурятии найдены зоны радиоактивного излучения. Их обнаружил инженер-физик Андрей Ожаровский, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социального экологического союза. Специалист приехал из Москвы в Улан-Удэ после прочтения статьи о том, что город засыпает радиоактивными осадками, сообщили в пресс-службе БГУ.



После изучения угля, песка и золы на наличие радиоактивных частиц были обнаружены малые дозы загрязнения. Эксперт заявляет, что опасаться нечего, в природе некоторые вещества уже имеют радиоактивность. Не факт, что виновником малой дозы превышения уровня радиации является человек.



Ожаровский и его команда провели ряд исследований в местах, где возможен радиационный фон и рассказали о возможной опасности попадания радиоактивной пыли в лёгкие человека.



- Если мы не нашли - это не значит, что этого нет, - заявил Андрей Ожаровский.



Гидрозолоотвалы требуют постоянного мониторинга, территория их распространения может достигать от нескольких гектаров до нескольких квадратных километров.



- Нам удалось обследовать лишь малую часть площади гидрозолоотвалов, - добавил учёный.



Для поиска радиационного излучения использовались два прибора АtomFast и RadiaScan, а для определения изотопного состава использовался гамма-спектрометр Atom Spectra Nano, который отображает название радиоактивного вещества.



В Улан-Удэ радиоактивные частицы были найдены около ТЭЦ-1, бывшего вертолётного завода и свалки стекольного завода. По одной из версий отходы свозились в эти места нелегально.



Кроме того, небольшая радиационная активность была обнаружена на Театральной площади и на площади Советов, а именно на лавочках вокруг фонтана и памятника Ленину.



Впрочем, жителей успокаивают: согласно измерениям, можно сделать вывод, что в настоящий момент радиационная обстановка в Бурятия умеренная. Граждан призывают не волноваться.







