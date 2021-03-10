В Забайкалье стартовала акция «Блинный флешмоб»

Участники в соцсетях делятся семейными способами готовки блинов



В Забайкальском крае запустили акцию «Блинный флешмоб». Мероприятие проводится в рамках всероссийского проекта «Народная культура для школьников».



- В каждой семье есть свой уникальный секрет приготовления традиционных русских блинчиков. Чтобы принять участие в акции необходимо поделиться собственным семейным способом готовки этого всеми любимого национального лакомства, - рассказали в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкалья. - Для этого нужно снять небольшой видеоролик или сделать фотографию с описанием приготовления блинов и разместить в своих соцсетях под хештегом #блинныйфлешмоб75, #пеку_блины75. Проект продлится до 31 марта.



Акция «Блинный флешмоб» посвящена Масленичной неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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