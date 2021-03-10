В Иркутске ищут людей, доставивших краснокнижную птицу в зоосад

- Иначе мы в уведомлении вынуждены будем указать Зоосад, как сторону, передавшую животное, и тогда они автоматически, ни за что, сами станут злостными контрабандистами редких видов птиц. Снова будет банальная ситуация из серии «хотели как лучше, а получилось как всегда», - заключили в Иркутской зоогалерее.







Вечером 6 марта на обочине дороги неизвестные обнаружили раненого беркута. Его привезли в Иркутск на лечение. Птицу оставили завёрнутого в куртку, в коробке у ворот зоосада.- Сейчас эта большая, гордая, но несчастная птица находится на стационаре у нашего доктора в Доме природы, отъедается, приходит в норму и готовится к предстоящей операции на крыле - оно сломано. Но о поступлении подобного редкого пациента мы обязательно должны сообщить в Росприроднадзор (по закону в трёхдневный срок). А если не найти данные людей, которые подтвердят то, что птицу именно подобрали раненую и не укажут точное место, то нас и Зоосад, вполне могут прилично оштрафовать за незаконный оборот и хранение редких видов животных, занесённых в Красную книгу, - сообщили сотрудники Иркутской зоогалереи.Обычно все эти данные заносятся в журнал сразу при приёме, но пернатого доставили уже поздно вечером и на месте, видимо, не было человека, знакомого со всей процедурой. В итоге у приютивших раненую птицу людей нет даже телефона спасителей. «А он очень нужен!» - отмечают в зоопарке.- Птица действительно ранена и нуждалась в срочной помощи. Сейчас состояние всё ещё угнетённое, но аппетит хороший. Крылу ампутация не угрожает, так что есть повод для осторожно-оптимистичных прогнозов даже относительно дальнейшего выпуска в природу, - сообщили в зоопарке.Зоогалерея обращается в пользователям с просьбой помочь распространить информацию. Им необходимо знать, кто и откуда привёз беркута.