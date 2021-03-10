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В Бурятии назвали победителей заездов на льду Байкала

В Бурятии назвали победителей заездов на льду Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На «Байкальской миле» в этом году побили несколько рекордов

В Бурятии подвели первые итоги фестиваля скорости «Байкальская миля-2021», состоявшегося 6-7 марта в селе Максимиха. Скоростные забеги на льду Байкала проходили на специально оборудованной трассе протяжённостью одна миля. В заездах на льду участвовала самая разнообразная техника: багги, мотоциклы и трицикл, ВАЗ- 2101, лимузин Bentley, дом на колёсах и автомобили. Зачастую участники прямо на них добирались из Москвы.

- Основная идея фестиваля – это установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. «Байкальская миля» – очень символичное название. Миля – 1609 метров, глубина Байкала – 1642 метра. Поэтому все рекорды, которые ставятся на Байкале имеют более емкий смысл и значение, - отмечают в минтуризма Бурятии.

В этом году в фестивале приняли участие 19 команд. При этом изначально планировался приезд 150 команд, в том числе из-за рубежа, но планы изменила пандемия.

Первые победители фестиваля «Байкальская миля» определены. Анастасия Бухинник из команды PROMOTO X MOTUL поставила новый рекорд «Байкальской Мили», разогнавшись на мотоцикле Indian Scout до 197,7 км/ч. Она стала став самой быстрой в категории «Мото»

Братья Ян и Владимир Жидовецкие, участники из Бурятии, на своих специально подготовленных Mitsubishi Lancer Evolution ещё в первый день заездов установили рекорд скорости в категории «Авто» в классе SAFETY CAR.

Ян Жидовецкий на Mitsubishi Lancer EVO4 проехал 229,182 км/ч. Владимир Жидовецкий на Mitsubishi Lancer на EVO6 показал результат 223,062 км/ч.

В зачёте участников ГрандТура в категории «Авто» первым стал Кирилл Дымочкин из MOTORCITY 12 на BMW X5 Xdrive 35i 192,9 км/ч.

Итоги самого Гранд-тура «Байкальская миля», автомотопробега по России, будут подведены 20 марта. Призёры будут награждены на выставке «МотоВесна 2021», которая состоится в Москве в апреле.



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