Школьники Бурятии посоревнуются в чтении вслух

В республике стартуют отборочные туры чемпионата «Страница 21»



Бурятия в пятый раз примет участие в чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». С 15 марта по 15 апреля в республике пройдёт отборочный этап. В районах их проводят межпоселенческие центральные библиотеки, в Улан-Удэ – общеобразовательные школы. В каждом отборочном туре выявляется один победитель, который отправляется на полуфинал регионального этапа.



Полуфинал регионального этапа состоится 23 апреля в Улан-Удэ, где будут определены 8-12 финалистов. Здесь же 24 апреля состоится финал регионального этапа, который проведут в рамках акции «Библионочь - 2021». Победитель по Бурятии выигрывает 30 книг и станет участником всероссийского полуфинала в Иркутске, в мае, где встретится с шестью чемпионами других региональных этапов.



Победитель всероссийского полуфинала в Иркутске получит возможность участвовать во всероссийском финале, который пройдёт в июле в Москве. 7 чемпионов поборются за призовой фонд финала – 300 тысяч рублей.



По правилам чемпионата старшеклассники читают случайные отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. В Бурятии в этом году в одном из раундов отборочного тура участники будут читать отрывки из произведений писателей республики, в том числе из романа «Похищенное счастье» Д.О. Батожабая. Напомним, что в 2021 году в Бурятии отмечается 100-летие со дня рождения писателя. Возрастной ценз участников – от 14 до 17 лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



Возрастное ограничение 12+

