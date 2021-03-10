В республике стартуют отборочные туры чемпионата «Страница 21»
Бурятия в пятый раз примет участие в чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». С 15 марта по 15 апреля в республике пройдёт отборочный этап. В районах их проводят межпоселенческие центральные библиотеки, в Улан-Удэ – общеобразовательные школы. В каждом отборочном туре выявляется один победитель, который отправляется на полуфинал регионального этапа.
Полуфинал регионального этапа состоится 23 апреля в Улан-Удэ, где будут определены 8-12 финалистов. Здесь же 24 апреля состоится финал регионального этапа, который проведут в рамках акции «Библионочь - 2021». Победитель по Бурятии выигрывает 30 книг и станет участником всероссийского полуфинала в Иркутске, в мае, где встретится с шестью чемпионами других региональных этапов.
Победитель всероссийского полуфинала в Иркутске получит возможность участвовать во всероссийском финале, который пройдёт в июле в Москве. 7 чемпионов поборются за призовой фонд финала – 300 тысяч рублей.
По правилам чемпионата старшеклассники читают случайные отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. В Бурятии в этом году в одном из раундов отборочного тура участники будут читать отрывки из произведений писателей республики, в том числе из романа «Похищенное счастье» Д.О. Батожабая. Напомним, что в 2021 году в Бурятии отмечается 100-летие со дня рождения писателя. Возрастной ценз участников – от 14 до 17 лет включительно. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Возрастное ограничение 12+
Школьники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Воспитанники соццентров поздравили женщин с 8 марта
Участники в соцсетях делятся семейными способами готовки блинов
В республике стартуют отборочные туры чемпионата «Страница 21»
В турнире в Сочи участвовали юниоры и юниорки 18-20 лет
Ранее оно было передано под обсерватор и лечение больных коронавирусом
В столице Забайкалья впервые реализуется проект по бесконтактному регби
На турнир вышли семь команд
Соревнования проводились среди лиц с ПОДА
В соревнованиях приняли участие 53 спортсмена
Прежняя школа размещалась в бывшей конторе совхоза
Сплав по реке Чая был отмечен в дисциплине «Маршрут – водный»
Спортсменки из Улан-Удэ завоевали 3 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград
Ещё один спортсмен из Улан-Удэ стал призёром соревнований
Спортсмены выиграли 3 медали
Представители Гринпис обратились в прокуратуру республики