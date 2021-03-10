В Бурятии назвали лучшего специалиста госземнадзора

Общество, Фото: управление Росреестра по РБ

Конкурсная комиссия была единогласна в своём решении



Управление Росреестра по Бурятии назвало победителя ежегодного конкурса на звание «Лучший по профессии» в сфере государственного земельного надзора.



В конкурсе приняли участие 13 государственных инспекторов по использованию и охране земель.



Комиссия единогласно приняла решение о признании лучшим по профессии в области государственного земельного надзора за 2020 год Романа Горяйнова, ведущего специалиста-эксперта отдела государственного земельного надзора.



Второе и третье места заняли Евгений Чагдуров и Дмитрий Цыренов.



Конкурс проходил в три этапа:



1. Оценка показателей эффективности и результативности исполнения полномочий по государственному земельному надзору за 12 месяцев 2020 года;

2. Оценка теоретических знаний участников;

3. Творческий конкурс.







