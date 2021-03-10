Конкурсная комиссия была единогласна в своём решении
Управление Росреестра по Бурятии назвало победителя ежегодного конкурса на звание «Лучший по профессии» в сфере государственного земельного надзора.
В конкурсе приняли участие 13 государственных инспекторов по использованию и охране земель.
Комиссия единогласно приняла решение о признании лучшим по профессии в области государственного земельного надзора за 2020 год Романа Горяйнова, ведущего специалиста-эксперта отдела государственного земельного надзора.
Второе и третье места заняли Евгений Чагдуров и Дмитрий Цыренов.
Конкурс проходил в три этапа:
1. Оценка показателей эффективности и результативности исполнения полномочий по государственному земельному надзору за 12 месяцев 2020 года;
2. Оценка теоретических знаний участников;
3. Творческий конкурс.
В Бурятии назвали лучшего специалиста госземнадзора
Общество, Фото:
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