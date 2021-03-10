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В Бурятии назвали лучшего специалиста госземнадзора

В Бурятии назвали лучшего специалиста госземнадзора
Общество,  Фото:управление Росреестра по РБ
Конкурсная комиссия была единогласна в своём решении

Управление Росреестра по Бурятии назвало победителя ежегодного конкурса на звание «Лучший по профессии» в сфере государственного земельного надзора.

В конкурсе приняли участие 13 государственных инспекторов по использованию и охране земель.

Комиссия единогласно приняла решение о признании лучшим по профессии в области государственного земельного надзора за 2020 год Романа Горяйнова, ведущего специалиста-эксперта отдела государственного земельного надзора.

Второе и третье места заняли Евгений Чагдуров и Дмитрий Цыренов.

Конкурс проходил в три этапа:

1. Оценка показателей эффективности и результативности исполнения полномочий по государственному земельному надзору за 12 месяцев 2020 года;
2. Оценка теоретических знаний участников;
3. Творческий конкурс.



конкурс Росреестр
 
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