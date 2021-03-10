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8 марта над Улан-Удэ заметили два неопознанных объекта

8 марта над Улан-Удэ заметили два неопознанных объекта
Общество,  Фото:vk.com/bur_anomal
Первый объект замечен в 112 квартале, второй – на Комушке

В Улан-Удэ вечером 8 марта улан-удэнцы дважды видели в небе над городом неизвестные объекты. Об этом сообщается в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

Первый случай произошёл около 8 часов вечера. Житель 112 квартала из квартиры запечатлел, как большой красный шар поднялся из леса. Объект двигался по дуге с севера на восток. Спустя какое-то время шар растворился в воздухе.

- Точка наблюдения дом 16/4. Камера на телефоне не очень. Поэтому на видео не понять. На спутник больше похоже. Но цвет был красный. Видео от очевидца, - отмечает администратор паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

Второй случай зафиксирован спустя час. На этот раз очевидец разглядел неизвестный объект в микрорайоне Комушка.

- Что-то красное летает над Комушкой, не могу снять, камера не видит. Это красное что-то, не то плоское, не то круглое, ещё у него мигает синий огонёк с двух сторон. Похоже на тарелку, скорее всего. Он опускается, теряется над лесом потом снова появляется, но уже наверху и в другой точке. Оно довольно-таки большое. Это не просто звездочка или фонарь, - написал очевидец.

В комментариях появились предположения, что это был небесный фонарик. Однако очевидцы заявили, что на фонарик объект был совершенно не похож.

Полученная информация проверяется. Исследователи разыскивают других очевидцев.



неопознанные летающие объекты
 
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