8 марта над Улан-Удэ заметили два неопознанных объекта

Первый объект замечен в 112 квартале, второй – на Комушке



В Улан-Удэ вечером 8 марта улан-удэнцы дважды видели в небе над городом неизвестные объекты. Об этом сообщается в паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».



Первый случай произошёл около 8 часов вечера. Житель 112 квартала из квартиры запечатлел, как большой красный шар поднялся из леса. Объект двигался по дуге с севера на восток. Спустя какое-то время шар растворился в воздухе.



- Точка наблюдения дом 16/4. Камера на телефоне не очень. Поэтому на видео не понять. На спутник больше похоже. Но цвет был красный. Видео от очевидца, - отмечает администратор паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».



Второй случай зафиксирован спустя час. На этот раз очевидец разглядел неизвестный объект в микрорайоне Комушка.



- Что-то красное летает над Комушкой, не могу снять, камера не видит. Это красное что-то, не то плоское, не то круглое, ещё у него мигает синий огонёк с двух сторон. Похоже на тарелку, скорее всего. Он опускается, теряется над лесом потом снова появляется, но уже наверху и в другой точке. Оно довольно-таки большое. Это не просто звездочка или фонарь, - написал очевидец.



В комментариях появились предположения, что это был небесный фонарик. Однако очевидцы заявили, что на фонарик объект был совершенно не похож.



Полученная информация проверяется. Исследователи разыскивают других очевидцев.







