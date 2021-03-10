 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 марта

09 марта

Популярное

В Бурятии пройдёт конкурс к юбилею нацпарка

В Бурятии пройдёт конкурс к юбилею нацпарка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Победители будут награждены дипломами и ценными призами

В этом году Забайкальскому национальному парку исполняется 35 лет. В связи с этим ФГБУ «Заповедное Подлеморье» объявляет творческий конкурс «В честь юбилея пишем оду, рисуем маслом по холсту…». На конкурс принимаются рисунки и литературные произведения.

- Ждём ваши рисунки, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, масло, гуашь, пастель, тушь, сухая кисть и другие) и на любом материале, а также рассказы, стихи, эссе, воспоминания о проведённом отдыхе, сказки, посвящённые национальному парку и его обитателям, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Конкурс продлится до 25 мая. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Остальные участники получат благодарности в электронном виде.

Работы нужно отправлять по адресу: 671623, Бурятия; Баргузинский район; п.Усть-Баргузин; ул. Ленина, 71; отдел экологического просвещения (нарочно или по «Почте России») или в Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 44-64 (нарочно). Литературные работы: ecopros@pdmr.ru (с пометкой: Конкурс «35 лет ЗНП»).

Итоги будут подведены 1 июня.

Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте «Заповедного Подлеморья».
конкурс национальный парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «чёрного лесоруба» понудили убраться в лесу
В Бурятии «чёрного лесоруба» понудили убраться в лесу
Общество, 10.03.2021
«Чёрного лесоруба» обязали очистить лес от порубочных остатков
Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика
Мучающимся жителям пригорода Улан-Удэ нашли временного перевозчика
Общество, 10.03.2021
Жители Ошурково, каждый день ездящие в Улан-Удэ, месяц были вынуждены ходить пешком  
В Бурятии пройдёт конкурс к юбилею нацпарка
В Бурятии пройдёт конкурс к юбилею нацпарка
Общество, 10.03.2021
Победители будут награждены дипломами и ценными призами
Пловцы из разных стран планируют переплыть Байкал
Пловцы из разных стран планируют переплыть Байкал
Общество, 10.03.2021
Спортсмены серьёзно готовятся к заплыву
Ушёл из жизни экс-ректор БГСХА
Ушёл из жизни экс-ректор БГСХА
Общество, 10.03.2021
Александру Попову было 70 лет
В Улан-Удэ проверили проблемные стройки
В Улан-Удэ проверили проблемные стройки
Общество, 10.03.2021
Состоялось выездное межведомственное заседание по домам, дольщики которых не могут дождаться квартир
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до 87 случаев
Общество, 10.03.2021
С каждым днём становится всё меньше заразившихся коронавирусом  
«Радость в нашем ауле»: В аэропорту Улан-Удэ открылся зал прилёта
«Радость в нашем ауле»: В аэропорту Улан-Удэ открылся зал прилёта
Общество, 10.03.2021
Зал прилёта в аэропорту открылся после ремонта
На «Миссис Бурятия-2021» сделали исключения для некоторых женщин
На «Миссис Бурятия-2021» сделали исключения для некоторых женщин
Общество, 10.03.2021
На конкурс красоты среди замужних жительниц Бурятии отобрали 31 участницу
В Бурятии осуждённый пожизненно потребовал 250 тысяч за каждый год
В Бурятии осуждённый пожизненно потребовал 250 тысяч за каждый год
Общество, 10.03.2021
Осуждённый пожаловался на плохие условия лишь спустя 18 лет
В ковидном роддоме в Улан-Удэ родилось 156 детей
В ковидном роддоме в Улан-Удэ родилось 156 детей
Общество, 10.03.2021
Сотрудники роддома «с гордостью озвучили цифру»
В улан-удэнском роддоме за неделю родились две двойни
В улан-удэнском роддоме за неделю родились две двойни
Общество, 10.03.2021
Родов было больше, чем неделю тому назад
Вице-президент федерации борьбы России прилетел в Улан-Удэ
Вице-президент федерации борьбы России прилетел в Улан-Удэ
Общество, 10.03.2021
«Удачи бурятской земле», - пожелал Арсен Фадзаев
В Бурятии наркомана лишили водительских прав
В Бурятии наркомана лишили водительских прав
Общество, 10.03.2021
В суд обратился Бурятский транспортный прокурор
Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Очередь на вакцину в Забайкалье должна исчезнуть до конца марта
Общество, 10.03.2021
Прививку от коронавируса уже получили более 48 тысяч жителей региона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^