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В Иркутской области проведут «Братскую рыбалку»

В Иркутской области проведут «Братскую рыбалку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам предстоит померяться силами в 8 номинациях

20 марта в Иркутской области пройдёт соревнование по подлёдному лову «Братская рыбалка». Турнир состоится на территории Братского водохранилища в районе загородного клуба «Белый берег». Начало соревнований запланировано в 9:00. С 7:00 до 9:00 будет проведена регистрация участников.

Рыболовы смогут попробовать свои силы в 8 номинациях: «Первая рыбка», «Маленькая рыбка окунь», «Большая рыбка», «Самый юный участник», «Самый старший участник», «Рыбачка», «Дружная рыбацкая семья» и «Скоростное бурение».

Участники, занявшие призовые места, получат грамоты и ценные подарки. Также всех гостей мероприятия ждёт традиционная уха от мэра Братска, сообщает пресс-служба администрации города.

Возрастное ограничение 0+
Братск Иркутская область рыбалка конкурс рыболовный спорт подледный лов
 
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