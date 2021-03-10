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В Чите молодёжь приглашают сыграть в игру «Кач'ОК»

В Чите молодёжь приглашают сыграть в игру «Кач'ОК»
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей интеллектуального мероприятия наградят памятными подарками и призами

11 марта в столице Забайкалья проведут интеллектуальную игру «Кач'ОК», посвящённую 90-летию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в России. Старт мероприятия состоится в 17:30 в читинской «Точке кипения».

- Интеллектуальная игра «Кач'ОК» проходит в Чите уже второй раз. Первая игра прошла 17 февраля и была посвящена официальному проекту «Пятилетие спорта в Забайкалье». Участие в ней приняли двенадцать команд. Цель игры - информирование молодёжи о ключевых достижениях забайкальских спортсменов, видах спорта, и всем что связано с физкультурно-спортивной темой. Вторая игра будет содержать вопросы о нормах всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Участие в мероприятиях смогут принять юноши и девушки в возрасте от 15 до 25 лет, команды формируются по четыре человека. Победители и призёры будут награждены памятными подарками и призами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 12+
Чита интеллектуальные игры ГТО спорт
 
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