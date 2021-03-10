В Чите молодёжь приглашают сыграть в игру «Кач'ОК»

Победителей интеллектуального мероприятия наградят памятными подарками и призами



11 марта в столице Забайкалья проведут интеллектуальную игру «Кач'ОК», посвящённую 90-летию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в России. Старт мероприятия состоится в 17:30 в читинской «Точке кипения».



- Интеллектуальная игра «Кач'ОК» проходит в Чите уже второй раз. Первая игра прошла 17 февраля и была посвящена официальному проекту «Пятилетие спорта в Забайкалье». Участие в ней приняли двенадцать команд. Цель игры - информирование молодёжи о ключевых достижениях забайкальских спортсменов, видах спорта, и всем что связано с физкультурно-спортивной темой. Вторая игра будет содержать вопросы о нормах всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Участие в мероприятиях смогут принять юноши и девушки в возрасте от 15 до 25 лет, команды формируются по четыре человека. Победители и призёры будут награждены памятными подарками и призами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 12+

