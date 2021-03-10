В Улан-Удэ проверили проблемные стройки

Состоялось выездное межведомственное заседание по домам, дольщики которых не могут дождаться квартир
Состоялось очередное выездное заседание межведомственной рабочей группы на проблемные недостроенные новостройки, строительство которых идёт с отставанием от графиков. Многоквартирные дома возводятся ООО «Монолит», «Промгражданстрой» и «Бизнес-Инвест» с привлечением денежных средств дольщиков.
В работе выездного заседания участвовали в том числе представители министерства строительства республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора.
- В ходе мероприятия обследованы возводимые многоквартирные дома, обсуждены планы по завершению строительства объектов, заслушаны пояснения представителей застройщиков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Вопросы строительства «проблемных» объектов и восстановления прав участников долевого строительства находятся на контроле прокуратуры республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2020 года в Бурятии был создан фонд поддержки дольщиков. Его основной целью является завершение строительства или выплата компенсаций обманутым дольщикам. Проблема касается почти тысячи дольщиков.
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Общество, Фото:
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