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В Улан-Удэ напишут всебурятский диктант «Эрдэм»

В Улан-Удэ напишут всебурятский диктант «Эрдэм»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К акции присоединятся Чита, Иркутск и другие города России

13 марта в Улан-Удэ напишут всебурятский диктант «Эрдэм-2021». Диктант состоится в 15:00 в зале деловых встреч и переговоров и в учебном центре национальной библиотеки Бурятии.

Напомним, что акция будет проведена по всей России и за рубежом. Писать диктант все участники начнут в один день в одно и то же время. Участниками могут стать все желающие, владеющие бурятским языком.

В столице Забайкалья акция пройдёт в 14:00 в зале заседаний администрации города Читы. Также к диктанту присоединятся 62 площадки в школах и массовых библиотеках Агинского Бурятского округа.

В Усть-Ордынском Бурятском округе в 15:00 диктант смогут написать на базе 35 площадок: школах, окружной администрации и Боханском педагогическом колледже имени Доржи Банзарова. В это же время акция состоится в институте филологии иностранных языков Иркутского госуниверситета.

В 17:00 диктант напишут во Владивостоке – в Приморском филиале РАНХиГС; а также в Хабаровске – в Дальневосточном институте управления РАНХиГС. В 13:00 – в Новосибирске, в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС.

В Санкт-Петербурге в 10:00 площадкой диктанта станет центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского. В Москве в это же время к акции можно присоединиться в полномочных представительствах Бурятии и Забайкальского края, сообщает официальная группа диктанта.

Возрастное ограничение 12+
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