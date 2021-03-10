Иркутянин завоевал 2 медали чемпионата России по конному спорту

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования проводились среди лиц с ПОДА



Золотую и серебряную медали привёз с чемпионата России по конному спорту среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата иркутский спортсмен Егор Аршинский. В этих соревнованиях, завершившихся 7 марта в российской столице, приняли участие более 30 лучших всадников из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Адыгеи, Красноярского края.



Егор Аршинский в паре с лошадью по кличке «Фебос» стал победителем в своём классификационном уровне и выполнил норматив мастера спорта России. Спортсмен также вошёл в основной состав сборной команды России по паралимпийской выездке.



Егор Аршинский несколько лет тренируется в отделении конного спорта областной спортивной школы олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой. В прошлом году спортсмен стал бронзовым призёром чемпионата России. Уже в ближайшие дни спортсмен и его тренер Анастасия Тихомирова начинают готовиться к международному турниру по паралимпийскому конному спорту, который будет проходить в апреле 2021 года в Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

